2026 yılının ilk ayına dair hava tahminlerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye genelinde ocak ayı soğuk hava ve yağışlı sistemlerin hakimiyetinde geçecek.

MGM'nin aylık tahmin raporunda belirtildiği üzere, hava sıcaklıklarının ülke genelinde ocak boyunca mevsim normalleri düzeyinde, bazı yerlerde birkaç derece altında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

KAR YAĞIŞI İÇ VE DOĞU KESİMLERDE YOĞUNLAŞACAK

Yağışların kıyı bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Marmara'nın yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölümleri ile Doğu Anadolu'da kar olarak görülmesi bekleniyor. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava akımlarının iç kesimlerde kar kalınlığını artırabileceği belirtiliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların çoğunlukla yağmur ve karla karışık yağmur biçiminde olacağı, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde sıcaklıkların 5-10 derece aralığında değişeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu genelinde tipik kış şartları hüküm sürecek. Ankara, Konya ve Eskişehir gibi kentlerde aralıklı kar yağışı ve gece sıcaklıklarının -10 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

Doğu Anadolu, kar yağışının en şiddetli olacağı bölge olarak öne çıkıyor. Çığ riskine karşı uyarılarda bulunulurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçebileceği ifade ediliyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların ağırlıklı olarak sağanak şeklinde olacağı, ancak Güneydoğu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

ULAŞIMDA AKSAMA VE "ZİRAİ DON" UYARISI

Meteoroloji uzmanları, ocak ayında öngörülen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle özellikle karayollarında ulaşım sorunları yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca tarım faaliyetlerinin sürdüğü alanlarda zirai don tehlikesine karşı üreticilerin önlem alması gerektiği vurgulanıyor.



MGM, tahminlerde kısa vadeli değişimler olabileceğine işaret ederek, vatandaşların günlük ve saatlik hava durumu raporlarını izlemelerinin önemini hatırlatıyor.