Dünya genelinde giderek artan obezite sorunu, yalnızca estetik kaygılara neden olan bir durum olmaktan çıkıp ciddi sağlık problemlerinin temel sebeplerinden biri haline geldi. Diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok kronik rahatsızlığın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan obezite, günümüzde milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise özellikle ileri derecede kilo problemi yaşayan bireylerde cerrahi yöntemlerin kalıcı ve etkili sonuçlar sağlayabildiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen obezite ve metabolik cerrahi uzmanlarından Prof. Dr. Samet Yardımcı, günümüzde en sık uygulanan bariatrik cerrahi yöntemlerinden biri olan tüp mide ameliyatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yirmi yılı aşkın cerrahi deneyimi, uluslararası alanda kabul gören sertifikaları ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce hastaya sunduğu başarılı uygulamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Yardımcı, İstanbul’da yerli ve yabancı hastalarını kabul etmeye devam ediyor.

OBEZİTE SADECE KİLO PROBLEMİ DEĞİL

Modern yaşam tarzı, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin azalmasıyla birlikte obezite oranları her geçen yıl artıyor. Uzmanlara göre fazla kilo yalnızca görünümü etkileyen bir sorun değil; aynı zamanda yaşam süresini kısaltabilen ciddi bir sağlık riski olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Samet Yardımcı, obezitenin birçok kronik hastalıkla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Obezite, günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. İleri derecede kilo problemi yaşayan kişilerde diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, eklem hastalıkları ve kalp-damar rahatsızlıkları daha sık görülmektedir. Bu nedenle kilo vermek yalnızca estetik bir hedef değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için gerekli bir adımdır.”

TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?

Son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada en çok tercih edilen obezite cerrahisi yöntemlerinden biri olan tüp mide ameliyatı, midenin yaklaşık yüzde 80’lik bölümünün çıkarılması esasına dayanıyor. Cerrahi işlem sonrasında mide tüp şeklinde daha küçük bir hacme sahip oluyor ve kişinin daha az miktarda gıda tüketmesiyle tokluk hissine ulaşması sağlanıyor.

Kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik teknikle gerçekleştirilen operasyon, günümüzde gelişmiş teknolojiler sayesinde oldukça güvenli bir şekilde uygulanabiliyor. Operasyon sonrasında hastaların hem porsiyonları küçülüyor hem de açlık hissini etkileyen bazı hormonların seviyelerinde değişiklik meydana geliyor.

Uzmanlar, uygun hasta grubunda uygulanan tüp mide ameliyatı sayesinde önemli miktarda kilo kaybı elde edilebildiğini ve obeziteye bağlı birçok sağlık probleminin gerileyebildiğini belirtiyor.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI KİMLERE UYGULANABİLİR?

Halk arasında yaygın olarak mide küçültme ameliyatı olarak bilinen bariatrik cerrahi uygulamaları, belirli kriterleri karşılayan bireylere öneriliyor. Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan ve uzun yıllardır kilo problemi yaşayan kişiler, detaylı değerlendirme sonrasında cerrahi için uygun aday olarak kabul edilebiliyor.

Prof. Dr. Yardımcı, her hastanın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Obezite cerrahisi kararı kişiye özel verilmelidir. Hastanın yaşı, mevcut sağlık durumu, daha önce uyguladığı kilo verme yöntemleri ve eşlik eden hastalıkları detaylı olarak incelenir. Cerrahi uygulamalar yalnızca kilo kaybını değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmayı ve obeziteye bağlı hastalıkların kontrol altına alınmasını hedefler.”

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR VE DENEYİM GÜVEN VERİYOR

Obezite cerrahisinde başarıyı belirleyen en önemli unsurların başında cerrahın deneyimi geliyor. Prof. Dr. Samet Yardımcı, uluslararası bariatrik cerrahi camiasında önemli kabul gören IFSO ve SRC Master Surgeon sertifikalarına sahip bulunuyor.

Uluslararası alanda kabul edilen bu sertifikalar, cerrahın belirli kalite standartlarını karşıladığını ve hasta güvenliği açısından yüksek kriterlere sahip olduğunu gösteriyor. Yirmi yılı aşkın mesleki deneyimi boyunca binlerce başarılı operasyon gerçekleştiren Prof. Dr. Yardımcı, özellikle sağlık turizmi kapsamında dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen hastalara hizmet sunuyor.

Türkiye’nin sağlık alanındaki güçlü altyapısı ve deneyimli uzmanları sayesinde obezite cerrahisinde önemli bir merkez haline geldiğini belirten uzmanlar, her yıl binlerce uluslararası hastanın bu alanda Türkiye’yi tercih ettiğini ifade ediyor.

TÜP MİDE AMELİYATI FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Obezite cerrahisi düşünen kişilerin en sık araştırdığı konular arasında tüp mide ameliyatı fiyatları yer alıyor. Ancak uzmanlar, fiyat değerlendirmesinin yalnızca operasyon maliyetine göre yapılmasının doğru olmadığını vurguluyor.

Ameliyatın gerçekleştirileceği hastane, kullanılan teknolojik ekipmanlar, ameliyat öncesi tetkikler, operasyon sonrası takip hizmetleri ve cerrahın deneyimi gibi birçok faktör fiyatlandırmada etkili olabiliyor. Bu nedenle hastaların yalnızca ekonomik kriterlere değil, hasta güvenliği ve uzmanlık düzeyine de dikkat etmeleri öneriliyor.

Özellikle uluslararası akreditasyonlara sahip merkezlerde gerçekleştirilen operasyonlar, yüksek kalite standartları ve kapsamlı hasta takibi sayesinde sağlık turizmi açısından da yoğun talep görüyor.

TÜRKİYE OBEZİTE CERRAHİSİNDE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Son yıllarda Türkiye, obezite ve metabolik cerrahi alanında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline geldi. Modern hastaneler, deneyimli uzmanlar ve uluslararası standartlarda sunulan sağlık hizmetleri, yabancı hastaların Türkiye’ye yönelmesinde önemli rol oynuyor.

İstanbul ise gelişmiş sağlık altyapısı, ulaşım kolaylığı ve alanında uzman cerrahlarıyla sağlık turizminin merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Samet Yardımcı da İstanbul’daki kliniğinde hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara obezite ve metabolik cerrahi alanında hizmet veriyor.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN DOĞRU ADIM

Uzmanlara göre obeziteyle mücadelede erken dönemde profesyonel destek almak büyük önem taşıyor. Diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle sonuç alınamayan durumlarda cerrahi seçenekler değerlendirilebiliyor.

Tıp dünyasında uzun yıllardır başarıyla uygulanan tüp mide ameliyatı, uygun hasta grubunda etkili sonuçlar sağlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi bu süreçte de deneyimli bir ekip, doğru hasta seçimi ve kapsamlı takip büyük önem taşıyor.

Yirmi yılı aşkın deneyimi, IFSO ve SRC Master Surgeon sertifikaları, uluslararası hasta deneyimi ve obezite cerrahisindeki uzmanlığıyla Prof. Dr. Samet Yardımcı, Türkiye’de obezite ve metabolik cerrahi alanında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Uzmanlar, fazla kiloların yalnızca estetik değil sağlık açısından da değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak, doğru planlanan bir tedavi sürecinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekiyor.