Son yıllarda yapılan geniş çaplı klinik araştırmalar, vücut kitle indeksindeki artışın erkeklerde üreme fonksiyonlarını ciddi şekilde kısıtladığını ortaya koydu.

Obezite, sadece metabolik bir sorun olmanın ötesine geçerek, hormonal dengesizlikler ve fiziksel değişimler aracılığıyla sperm kalitesinde dramatik bir düşüşe neden oldu.

Bilimsel veriler, fazla kilonun sperm sayısını azalttığını, hareketliliği yavaşlattığını ve genetik materyal üzerinde hasar bıraktığını doğruladı.

HORMONAL DENGESİZLİK VE ISI FAKTÖRÜ

Obezitenin üreme sağlığı üzerindeki etkisi, vücuttaki yağ dokusunun hormonal bir değişim merkezi gibi çalışmasından kaynaklandı.

Yağ dokusunda bulunan aromataz enzimi, erkeklik hormonu olan testosteronu östrojen hormonuna dönüştürerek hormonal dengeyi bozdu. Bu durum, beyindeki hipotalamus ve hipofiz bezlerini baskılayarak sperm üretimini doğrudan sekteye uğrattı. Ayrıca, skrotal bölgedeki aşırı yağlanmanın neden olduğu ısı artışı, sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gereken ideal ısı ortamını ortadan kaldırdı.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ARAŞTIRMALAR

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden Dr. Jorge Chavarro, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, obezitenin sperm parametreleri üzerindeki yıkıcı etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Yürüttüğümüz çalışmalar, normal kilolu erkeklere kıyasla obez bireylerin düşük sperm konsantrasyonuna sahip olma riskinin %42 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu sadece sayısal bir eksiklik değil, aynı zamanda spermin yumurtayı dölleme yeteneğinin de zayıflaması anlamına geliyor."

Stanford Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden Dr. Michael Eisenberg ise meselenin genetik boyutuna dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"Obez erkeklerde sperm DNA fragmantasyonu, yani DNA zincirindeki kırılmalar çok daha sık gözlendi. Bu hasar, gebelik oluşsa dahi düşük riskini artıran ve tüp bebek tedavilerindeki başarı oranını düşüren temel bir faktör olarak karşımıza çıktı."

OKSİDATİF STRES TEHLİKESİ

Araştırmalar, obezitenin vücutta sistemik bir inflamasyona ve "oksidatif stres" olarak adlandırılan duruma yol açtığını saptadı.

Serbest radikallerin artmasıyla birlikte sperm hücrelerinin membran yapısı zarar gördü.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nde görevli endokrinolog Dr. Kristian Almstrup, obezitenin epigenetik etkilerine değinerek, babadaki kilo sorununun sperm yoluyla sonraki nesillerin metabolik sağlığını bile etkileyebileceğine dair önemli bulgular elde ettiklerini bildirdi.