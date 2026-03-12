2008 ve 2012 arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle dikkat çekmeye devam ederken, dizide Obayana'nın büyük aşkı ve taksici Osman Aga'nın kızı da olan Dilek, yani Pelin Sönmez'in son hali gündem oldu.
Obayana'nın büyük aşkıydı... Akasya Durağı'nın Dilek'i değişimiyle şaşırttı
Bir dönemin favori dizisi Akasya Durağı dizisinin sevilen karakterlerinden "Dilek"e hayat veren Pelin Sönmez uzun yıllardır gündeme geldi. Ekranlardan uzak bir hayat seren oyuncu Pelin Sönmez'in son hali sosyal medyada ilgi gördü.Dilek Taşdemir
Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide sürekli evlenmek isteyen genç bir kızı canlandırıyordu. Pelin Sönmez 2018 yılında evlenerek gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.
2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.
Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez'in burun estetiği dikkat çekerken, genç oyuncunun hayli zayıfladığı görüldü.
Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Obayana'nın büyük aşı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.
Pelin Sönmez'in son hali sosyal medyada da gündem oldu.