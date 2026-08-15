O yatırımı yapanlar 100 bin lira ile bir haftada 26 bin TL kazandı: İşte detaylar...

HAFTANIN YILDIZI KATILIMEVİM!

Haftanın en çok prim yapan hisseleri, yatırımcılarına sunduğu astronomik getirilerle öne çıktı.

Katılımevim Tasarruf Finansman, haftalık yüzde 26,20'lik devasa yükselişiyle borsanın en çok kazandıran hissesi oldu.

Bu oran, 100 bin TL'lik bir yatırımın sadece bir haftada 26 bin 200 TL kâr getirmesi anlamına geliyor.