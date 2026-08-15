Geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının tamamı yatırımcısına kazandırdı. Borsa, altın ve döviz kurları haftayı yükselişle tamamlarken, özellikle borsadaki teknoloji hisselerinin performansı dikkat çekti.
O yatırımı yapanlar 100 bin lira ile bir haftada 26 bin TL kazandı: İşte detaylar...
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü. Piyasalar yeşile boyanırken, haftanın asıl sürprizi borsada astronomik getiri sağlayarak rekor kıran hisselerden geldi. İşte altın, dolar ve borsada haftanın en çok kazandıranları...Kaynak: Haber Merkezi
BORSADA TEKNOLOJİ RÜZGARI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, verimli bir haftayı geride bırakarak yüzde 2,85 oranında değer kazandı ve haftayı 14.172,26 puan seviyesinden kapattı.
Endeks, dalgalı geçen hafta boyunca en düşük 13.562,45 puanı test ederken, en yüksek 14.249,99 puana kadar tırmandı.
HAFTANIN YÜKSELEN ENDEKSLERİ
Sektörel bazda bakıldığında ise haftanın tartışmasız şampiyonu teknoloji endeksi oldu. Yüzde 10,14 gibi ciddi bir sıçrama yapan teknoloji endeksi 54.196,56 puana ulaştı.
Sanayi endeksi yüzde 2,09 artışla 19.414,49 puana, mali endeks ise yüzde 1,99 değer kazanarak 19.228,55 puana yükseldi.
HAFTANIN KAYBEDENİ
Haftanın tek kaybettireni yüzde 1,31'lik düşüşle hizmetler endeksi (12.410,09 puan) oldu.
HAFTANIN YILDIZI KATILIMEVİM!
Haftanın en çok prim yapan hisseleri, yatırımcılarına sunduğu astronomik getirilerle öne çıktı.
Katılımevim Tasarruf Finansman, haftalık yüzde 26,20'lik devasa yükselişiyle borsanın en çok kazandıran hissesi oldu.
Bu oran, 100 bin TL'lik bir yatırımın sadece bir haftada 26 bin 200 TL kâr getirmesi anlamına geliyor.
EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Katılımevim'in ardından en çok kazandıran diğer hisseler ise şöyle sıralandı:
Odine Teknoloji: %18,44 artış
Borusan Boru: %15,91 artış
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Buna karşılık haftayı hüsranla kapatan hisseler de oldu.
Balsu Gıda yüzde 18,91
Migros yüzde 15,20
CW Enerji yüzde 12,32 oranında değer kaybetti.
BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketleri zirvesinde ise değişiklik olmadı:
ASELSAN: 1 trilyon 767 milyar TL
Tüpraş: 697 milyar 18 milyon TL
Garanti BBVA: 550 milyar 200 milyon TL
ALTIN VE DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR
Güvenli liman altın ve döviz kurları da haftayı yatırımcısını sevindirerek kapattı.
ALTIN FİYATLARI
24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki haftaya göre yüzde 1,40 artış göstererek 6.757 TL'ye tırmandı.
Çeyrek altın yüzde 1,22 artışla 11.069 TL'den
Cumhuriyet altını yüzde 1,27 yükselişle 44.087 TL'den alıcı buldu.
DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM
Dolar kuru haftayı yüzde 0,37'lik sınırlı bir artışla 47,8810 TL seviyesinde tamamladı.
Euro yüzde 0,57 yükselerek 55,4880 TL'ye, İngiliz Sterlini ise yüzde 0,86'lık artışla 64,9480 TL'ye ulaştı.
İsviçre Frangı da yatay pozitif bir seyirle haftayı 59,0840 TL'den kapattı.