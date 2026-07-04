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Kaynak: İHA

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz’da Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, E.M. isimli mağdurun telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde kandırıldığı belirlendi.

Şüphelinin yönlendirmesi üzerine mağdur, evinde bulunan 9 bilezik, 1 altın yüzük ile 80 bin lirayı, kontrol yapılacağı bahanesiyle motosikletle adresine gelen kişiye teslim etti.

Olayla ilgili yürütülen saha çalışmalarında motosiklet sürücüsünün M.T. (24) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde yakalanırken, üst aramasında 3 bilezik ile 11 bin 985 lira ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdura teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Temmuz 2026 tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.