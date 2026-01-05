DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, kişisel sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA'DAN İSTİFA EDİP AKP'YE GEÇTİ

Karatutlu, paylaşımında, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadesini kullandı. Karatutlu istifaya karar vermesiyle ilgili ayrıntıları ise paylaşmadı.

Gazeteci Sinan Burhan, İrfan Karatutlu ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Milletvekili İrfan Karatutlu, Sinan Burhan’a yaptığı açıklamalarda AKP, dış politika ve milletvekilliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AKP'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ"

"AKP'ye geçecek misiniz?" sorusuna "evet" yanıtını veren Karatutlu, “AKP'ye niçin geçeceksiniz?” sorusu üzerine ise, “Deprem bölgesini ayağa kaldıran, vatandaşımızı ev sahibi yapan bir AK Parti var. Bu hizmeti görmemiz lazım" dedi.

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Karatutlu, Filistin ve İran’daki olaylara dikkat çekerek Türkiye’nin bölgedeki gücünü vurguladı.

Karatutlu, “Dünyada savaşlar var. Filistin’de yaşananları görüyorsunuz, İran’da yaşananları görüyorsunuz. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’dir. Güçlü bir lideri vardır. Muhalefetin dış politikada Sayın Erdoğan’ın yanında yer alması lazım. İç politikada farklı olabiliriz ama dış politikada birlik olunmalı” dedi.

Milletvekilliği seçim sürecine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Karatutlu, CHP oylarıyla seçildiği yönündeki iddiaları reddetti. CHP’nin Kahramanmaraş’ta daha önce yaklaşık 60 bin oyu olduğunu ve bu oyla bir milletvekili çıkardığını hatırlatan Karatutlu, “Ben CHP listelerinden girdim, oy 105 bine çıktı. Yaklaşık 45 bin oy şahsıma verildi. Dolayısıyla kendi oyumla milletvekili seçildim” ifadelerini kullandı.