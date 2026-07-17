O ülkede binlerce erkek telefonlarını paramparça ediyor: Akılalmaz nedeni hayrete düşürüyor

Bu ilginç akımın, kadın kullanıcıların başlattığı bir sosyal medya şakasından doğduğu bildirilirken kadınların telefonları paylaşarak "Eşcinsel iPhone 17 Pro'su yerine, gerçek erkek adamın kırık iPhone 11'i" akımını başlatması, erkek kullanıcılar arasında bir rekabete neden oldu.