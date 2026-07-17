Son dönemde, özellikle TikTok platformu üzerinde yayılan yeni akım, hayrete düşürecek görüntülere sahne oluyor.
O ülkede binlerce erkek telefonlarını paramparça ediyor: Akılalmaz nedeni hayrete düşürüyor
Son zamanlarda TikTok’ta yayılan bir akım, akılalmaz görüntülere sahne oldu. Rusya merkezli bu yeni akım nedeniyle, kullanıcılar iPhone telefonlarını çekiçle kırıyor ve kesici aletlerle delik deşik ediyor. Akımın arkasında yatan sebebin, daha erkeksi görünme motivasyonu olduğu kaydediliyor.Kaynak: Diğer
Bu ilginç akımın, kadın kullanıcıların başlattığı bir sosyal medya şakasından doğduğu bildirilirken kadınların telefonları paylaşarak "Eşcinsel iPhone 17 Pro'su yerine, gerçek erkek adamın kırık iPhone 11'i" akımını başlatması, erkek kullanıcılar arasında bir rekabete neden oldu.
KADINLARIN GÖZÜNDE DAHA ERKEKSİ GÖRÜNMEK İÇİN!
Rus haber sitesi Mash'in aktardığına göre, kadınların gözünde daha erkeksi görünmek isteyen binlerce erkek, iPhone telefonlarını paramparça etmeye başladı.
Sosyal medyada başlatılan bu akım, şimdiden yüzlerce telefonun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Çekiçlerle parçalanan, çeşitli kesici aletlerle delik deşik edilen telefonların ekranları kararıyor, sistemleri çöküyor fakat bu maddi zarar, akımı bitirmeye yetmiyor.
Dünyanın en pahalı teknolojik cihazlarından birini, sosyal medyada havalı görünmek için parçalayan gençlerin videoları, milyonlarca kez izleniyor.
UZMANLARDAN “HER AN PATLAYABİLİR” UYARISI!
Teknoloji uzmanları ise, söz konusu akımın sadece ceplere zarar vermediğini vurgulayarak kritik uyarılarda bulundu.
Bu durumun ciddi hayati riskler barındırdığına dikkat çeken uzmanlar, nesil iPhone'ların cam arka kapaklarını kırmanın cihazın su geçirmezlik özelliğini tamamen yok ettiğini ifade etti.
Aynı zamanda, telefonun arkasını sivri aletlerle delmeye çalışırken bataryaya zarar vermenin patlamalara, ani yangınlara ve zehirli gaz salınımlarına neden olabileceği bildirildi.