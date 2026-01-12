Jeologlar, Batı Avustralya'nın Hamersley bölgesinde bugüne kadar belgelenmiş en büyük demir cevheri yatağını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 55 milyar metrik ton büyüklüğündeki bu devasa rezerv, yer bilimleri açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

EKONOMİK DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Mevcut piyasa koşullarında ton başına yaklaşık 105 dolar olan demir cevheri fiyatları baz alındığında, keşfedilen yatağın toplam ekonomik değerinin 5,775 trilyon dolara ulaştığı hesaplanıyor. Bu devasa rakam, bölgeyi küresel madencilik liginde bambaşka bir seviyeye taşıyor.

JEOLOJİ KİTAPLARI YENİDEN YAZILIYOR

Curtin Üniversitesi’nden Dr. Liam Courtney-Davis ve ekibinin yürüttüğü araştırma, demir oluşumuna dair bilinen teorileri kökten değiştiriyor. Uranyum ve kurşun izotop analizleri, demir oluşumlarının sanıldığı gibi 2,2 milyar yıl önce değil, yaklaşık 1,4 milyar yıl önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, dev demir yataklarının oluşumu ile süperkıtaların hareketleri arasında doğrudan bir bağ saptadı.

Pilbara bölgesindeki veriler, demir oranının zamanla %30'lardan %60'ın üzerine nasıl çıktığına dair karmaşık süreçleri aydınlatıyor.

Bu keşif, sadece rezerv büyüklüğüyle değil, sunduğu yeni arama stratejileriyle de dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre, izotop tarihleme ve kimyasal analiz yöntemleri sayesinde gelecekte daha hedefli sondajlar yapılabilecek. Bu durum, geçmişte verimsiz kabul edilen bölgelerin yeniden incelenmesine ve kaynak israfının önlenmesine imkan tanıyacak.