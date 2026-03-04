Amine Gülşe'nin yıllar önce çekilmiş o çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocukluk karelerini paylaşma trendi hız kesmeden devam ederken, pek çok oyuncu ve müzisyen geçmişe yolculuk yaparak en özel anılarını takipçileriyle buluşturuyor. Bu akıma katılan isimlerden biri de bugün herkesin yakından tanıdığı o ünlü isim oldu.

Fotoğrafı görenler, o masum bakışların ileride bir güzellik kraliçesine dönüşeceğini adeta önceden haber verdiğini söylüyor. “Zaten belliymiş” yorumları sosyal medyada peş peşe geliyor.

Televizyon ekranlarında, sinema projelerinde ve dergi sayfalarında sıkça karşımıza çıkan ünlü isimlerin çocukluk hallerini tanımak bazen zor olabiliyor. Ancak bu minik kızın gözlerindeki ışıltı değişmemiş.

O sevimli çocuk büyüdü ve bugün hem güzelliğiyle hem de özel hayatıyla konuşulan bir isim oldu. Amine Gülşe, yalnızca tescilli bir güzel değil; aynı zamanda Mesut Özil ile kurduğu mutlu evlilikle de örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.