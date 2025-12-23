O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da dopdolu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ünlü isimlerin konuk olacağı yarışma programına Zuhal Topal'ın da katılacağı öğrenildi. Topal sahneye eşi ile birlikte çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Genel provası bugün yapılacak olan programda yer alacak bir isim daha belli oldu. Programın yarışmacıları arasında Zuhal Topal ve Korhan Saygıner de olacak.

İkili Ümit Besen ve Pamela’nın seslendirdiği “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” şarkısını seslendirecek. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışmada Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay jüri üyesi olacak.