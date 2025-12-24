Başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi her yeni bölümü ve fragmanıyla izlenme rekorları kırıyor. Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na katıldığı görüntüler sosyal medyaya sızdı.

‘HADİSE GÖLGEDE KALDI’

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinin görüntüleri ise X'te sızdı. En çok ise Ava Yaman'ın kırmızı elbisesiyle hali ve Hadise ile söylediği şarkı dikkat çekti.

Sosyal medyada Ava Yaman'ın o anları büyük beğeni aldı. Ava Yaman fanları "Hadise'nin sesini bile bastırmış", "Muazzam bir doğallık ve yetenek", "Hadise gölgede kaldı", "Ava’nın ışığı yanında Hadise sönük kalmış" yorumları yapıldı.

TRT 1 ekranlarının yeni iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz’de “Eleni” karakteri, dizinin başlamasına kısa bir süre kala şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti. Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman aslen nereli?

Eleni” karakterine hayat veren genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Ava Yaman’ın oynadığı Eleni’nin kim olduğu ve yaşı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yunanistan’da yetişen ve geçmişinin izlerini sürmek için Karadeniz’e gelen Eleni, Koçariler ve Furtunalar adlı iki ezeli düşman ailenin kaderini etkileyen bir isim olarak öne çıkıyor.

Sessizliğiyle gizemli bir hava oluşturan Eleni, aynı zamanda güçlü duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem ailesinin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışan hem de kendi kimliğini bulma mücadelesi veren Eleni, dizinin en kilit karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

AVA YAMAN NERELİ?

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın kökeni de sosyal medyada ilgi konusu oldu. Genç yetenek İstanbul doğumlu. Daha önce Bir Derdim Var dizisinde “Özge” karakteriyle tanınan Yaman, bu rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.