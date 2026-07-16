"O sektörde fiyatlar yükselecek”: Şenol Babuşçu tarih verdi, “faiz için çok erken" dedi

The Economist dergisinin analizine de atıfta bulunan Babuşçu, Dubai’den ayrılan küresel fonların Türkiye yerine Milano ve Singapur gibi merkezleri tercih ettiğini vurguladı. Türkiye’nin sunduğu yüksek vergi avantajlarına rağmen, kurumsal düzeydeki güven eksikliği ve öngörülebilirlik sorunları nedeniyle bu küresel yarışta geride kaldığını ifade etti.