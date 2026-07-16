Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Babuşçu; enflasyon beklentilerinden yabancı sermaye hareketlerine, gıda sektöründeki idari kararlardan para politikası adımlarına kadar pek çok kritik başlığı analiz etti.
"O sektörde fiyatlar yükselecek”: Şenol Babuşçu tarih verdi, “faiz için çok erken" dedi
Ekonomist Şenol Babuşçu, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirerek enflasyon hedefleri, faiz indirimi beklentileri ve yabancı sermaye girişi konularında kritik uyarılarda bulundu. Babuşçu, piyasaların artık yeni vaatler değil, somut sonuçlar beklediğini vurguladı.Utku Beycan
Ekonomi yönetiminin 2027 yılı için belirlediği yüzde 20’nin altındaki enflasyon tahmini ile tek haneli nihai hedefi değerlendiren Babuşçu, bu söylemlerin yeni olmadığını dile getirdi. Finans piyasalarının artık yeni vaat ve hedeflere değil, uygulamada elde edilen somut çıktılara odaklandığını belirtti.
Dünya genelinde likidite bolluğu yaşandığına ve bu kaynağın ağırlıklı olarak Hindistan ile Meksika gibi gelişmekte olan piyasalara yöneldiğine dikkat çeken Babuşçu, Türkiye’nin bu süreçten faydalanamamasını güven ve kredibilite kaybına bağladı.
The Economist dergisinin analizine de atıfta bulunan Babuşçu, Dubai’den ayrılan küresel fonların Türkiye yerine Milano ve Singapur gibi merkezleri tercih ettiğini vurguladı. Türkiye’nin sunduğu yüksek vergi avantajlarına rağmen, kurumsal düzeydeki güven eksikliği ve öngörülebilirlik sorunları nedeniyle bu küresel yarışta geride kaldığını ifade etti.
Gıda sektöründeki son gelişmelere de değinen Babuşçu, kanatlı et üreticilerine yönelik yürütülen incelemelerin ve ardından alınan kayyum kararlarının sektör genelinde yatırımların durmasına yol açtığının konuşulduğunu aktardı. Mevcut durumun tavuk eti fiyatlarında artışa zemin hazırlayacağını savunan Babuşçu, yaşananları iyi işlemekte olan bir sistemin idari kararlarla bozulmasına yönelik olumsuz bir örnek olarak nitelendirdi.
Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatının 85 dolar sınırını aşması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım olasılığının yeniden gündeme gelmesiyle küresel dengelerin değiştiğini belirten ekonomist, yurt içindeki faiz indirimi tartışmalarını eleştirdi.
Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ve cari açığın risk sinyalleri verdiğini hatırlatan Babuşçu, “Türkiye’de ise hâlâ “faiz eylülde iner mi?” tartışılıyor. Enflasyon yüksek, cari açık sinyal veriyor. Böyle bir ortamda faiz indirimi aceleye gelmemeli” ifadelerini kullandı.