O sektörde ek mesai yapan ve prim alanlara kötü haber: Tavan sınırı resmen başladı

Asgari Ücretli Çalışan Sınıra Hızla Takılacak

Sektörde asgari ücretle çalışanların bu yeni sınıra çok daha hızlı ulaşması bekleniyor. Brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olduğu hesaba katıldığında, bu tutarın iki katı olan 66 bin 60 liralık prim barajına personellerin kısa sürede takılacağı öngörülüyor.