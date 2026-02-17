Romanya’daki 5.000 yıllık buz mağarasında izole edilen bakteri, 10 farklı antibiyotiğe direnç gösterdi. Araştırmacılar, bu bulgunun antibiyotik direncinin yalnızca insan kaynaklı modern tıbbın bir sonucu olmadığını, doğada çok eski bir evrimsel uyum mekanizması olarak var olduğunu kanıtladığını vurguluyor.
O mağranın gizemi çözülemiyor: Bakteriler modern antibiyotiklere dirençli çıktı
Romanya’daki Scărișoara Buz Mağarası’ndan çıkarılan yaklaşık 5.000 yıllık bir buz tabakasında izole edilen bakteri, günümüzde kullanılan bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini gösterdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, Psychrobacter SC65A.3 adlı bakteri, mağaradan alınan 25 metre derinlikteki buz karotundan elde edildi. Genom analizi yapılan mikroorganizma, 28 farklı antibiyotikle test edildi ve sekiz sınıftan toplam 10 ilaca karşı direnç sergiledi.
Çalışmayı yürüten bilim insanları, antibiyotik direncinin çevresel ekosistemlerde doğal yollarla evrimleşebildiğini ve milyonlarca yıldır mikroorganizmalar arasında rekabetin bir parçası olduğunu belirtiyor.
Mikroplar, uzun süredir birbirlerine karşı kimyasal maddeleri silah olarak kullanıyor; bu maddelere karşı koruma sağlayan genler de aynı ekosistem içinde çok eski dönemlerden beri bulunuyor.
Modern antibiyotikler bakterilerde yeni direnç genleri yaratmıyor; yalnızca doğada zaten mevcut olan direnç genlerine sahip olan mikropların, ilaç baskısı altında daha hızlı çoğalmasını ve baskın hâle gelmesini sağlıyor.
Araştırmada ayrıca direnç genlerinin bazı durumlarda farklı türler arasında yatay transfer yoluyla yayılabileceği de vurgulanıyor.
Bilim ekibi, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle antik mikroorganizmaların ve içerdikleri direnç genlerinin çevreye yeniden karışma riskine dikkat çekiyor. Halk sağlığı için doğrudan tehdit oluşturması, bu genlerin patojen bakterilere aktarılması ve modern koşullarda seçilerek kalıcı hâle gelmesi durumunda mümkün olacak.
Araştırmacılar, aşırı ortamlarda yaşayan bu mikropların savunma mekanizmalarının anlaşılmasının, yeni biyoteknolojik uygulamalar ve ilaç geliştirme çalışmaları için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ediyor.
Çalışmada bakterinin genomunda işlevi henüz bilinmeyen yüzlerce gen tespit edildi; bu genlerin yeni biyolojik süreçlerin keşfi açısından büyük potansiyel taşıdığı belirtiliyor.
Bazı genlerin ise diğer bakteri ve mantar türlerinin büyümesini durdurabilecek ya da engelleyebilecek özellikler gösterebileceği kaydedildi.