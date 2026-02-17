O mağranın gizemi çözülemiyor: Bakteriler modern antibiyotiklere dirençli çıktı

Romanya’daki 5.000 yıllık buz mağarasında izole edilen bakteri, 10 farklı antibiyotiğe direnç gösterdi. Araştırmacılar, bu bulgunun antibiyotik direncinin yalnızca insan kaynaklı modern tıbbın bir sonucu olmadığını, doğada çok eski bir evrimsel uyum mekanizması olarak var olduğunu kanıtladığını vurguluyor.