O maç hiç unutulmadı: İşte Galatasaray'ın Juventus karnesi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 6 kez karşılaştı. İşte karne...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray evinde Juventus'u ağırlıyor.

Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, Wesley Sneijder’in golüyle maçı 1-0 kazanmıştı. O karşılaşma hafızalara kazınmıştı. İşte geçmişten günümüze iki takım arasında oynanan maçlar…

16.09.1998

Juventus 2 - 2 Galatasaray

02.12.1998

Galatasaray 1-1 Juventus

17.09.2003

Juventus 2-1 Galatasaray

02.12.2003

Galatasaray 2-0 Juventus

02.10.2013

Juventus 2-2 Galatasaray

11.12.2003

Galatasaray 1-0 Juventus

Kaynak: Spor Servisi
