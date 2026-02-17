Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray evinde Juventus'u ağırlıyor.
O maç hiç unutulmadı: İşte Galatasaray'ın Juventus karnesi
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 6 kez karşılaştı. İşte karne...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 8
Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, Wesley Sneijder’in golüyle maçı 1-0 kazanmıştı. O karşılaşma hafızalara kazınmıştı. İşte geçmişten günümüze iki takım arasında oynanan maçlar…
2 8
16.09.1998
Juventus 2 - 2 Galatasaray
3 8
02.12.1998
Galatasaray 1-1 Juventus
4 8
17.09.2003
Juventus 2-1 Galatasaray
5 8
02.12.2003
Galatasaray 2-0 Juventus
6 8
02.10.2013
Juventus 2-2 Galatasaray
7 8
11.12.2003
Galatasaray 1-0 Juventus
8 8
Kaynak: Spor Servisi