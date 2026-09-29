Yeniçağ Gazetesi
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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu?

CHP’nin yönetimi, Bolu’da milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kampta bir araya geldi. Toplantıda parti içindeki ayrılıklar, butlan sürecine yönelik toplumsal tepkiler, kurultay hazırlıkları ve Mansur Yavaş’ın istifasının ele alınmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 1

CHP’nin mahkeme kararıyla yeniden yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetimi, hafta sonu Bolu’da milletvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 2

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, kampta parti gündemine ilişkin çeşitli başlıklar değerlendirildi.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 3

Toplantıya, haklarında disiplin işlemi başlatılan Berhan Şimşek ve Ahmet Baran Yazgan’ın da katılması dikkat çekti.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 4

Milletvekillerinin aktardığı bilgilere göre, CHP’nin yaşadığı ayrılıklar ile butlan sürecinin toplumda oluşturduğu tepkiler toplantının gündem başlıkları arasında yer almadı.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 5

Kurultay hazırlıkları ve Mansur Yavaş’ın CHP’den istifası da kampta konuşulan konular arasında bulunmadı.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 6

Milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na yönelik bir eleştiri getirmediği toplantıda, fon krizi, Siyasi Etik Yasası, bütçe görüşmeleri, dış politika gelişmeleri ve siyasetin güncel başlıklarının değerlendirildiği aktarıldı.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 7

Yönetimin kurmayları ise CHP’de yeni üyeliklerin gerçekleştiğini belirterek parti içerisindeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 8

Kurmaylar, yaşanan sürecin ayrılıklardan çok partiye gerçekleşen dönüşlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 9

CHP’ye toplumun farklı kesimlerinden katılımlar olduğunu belirten parti yöneticileri, kurultay sürecinin kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanacağını söyledi.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 10

Seçim öncesinde partinin örgütsel yapısı, tüzüğü ve programının yenilenmiş olacağı kaydedildi.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 11

Yönetim tarafından yapılan değerlendirmelerde, genel başkanın üzerinde durduğu “arınma” kavramının yalnızca CHP ile sınırlı olmadığı da belirtildi.

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O konular gündeme gelmedi: CHP toplantısında neler konuşuldu? - Resim: 12

Bu kavramın devlet kurumları, siyasi partiler ve siyasetin tamamını kapsadığı ifade edilirken, fon krizinin arınmanın önemini ortaya koyduğu savunuldu.

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