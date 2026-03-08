O kadınlar ranta ve talana dimdik durdular: Türkiye’nin direnişçi teyzeleri

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni sahasının genişletilmesi için başlatılan ağaç kesimine karşı direnen köylüler arasında yer alan yaşlı bir kadın, kesimi engellemek için bir ağaca sarılarak direnişin simgelerinden biri haline geldi. Köylüler ve çevre aktivistleri, bölgedeki ormanın yakındaki termik santrallere kömür sağlamak amacıyla yok edilmesine karşı günlerce nöbet tutarken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında çekilen bu görüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ağaca sarılan köylü kadının fotoğrafı, Türkiye’de son yıllarda büyüyen çevre mücadelelerinin sembollerinden biri olarak sosyal medyada ve basında sıkça paylaşıldı.