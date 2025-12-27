Karabük Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda, emeklilere sunulan ücretsiz ve sınırsız toplu taşıma hizmetinde değişikliğe gidildi. 2024 yılında başlatılan mevcut uygulama, 1 Ocak itibarıyla yerini sınırlı kullanım modeline bırakacak.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Belediye tarafından yapılan planlamaya göre, ulaşımdaki yeni dönem şu şekilde işleyecek:

Emekliler, 1 Ocak'tan itibaren ayda en fazla 30 kez ücretsiz biniş hakkından yararlanabilecek. Sınırsız ulaşım hakkı, 31 Aralık 2025 tarihinde tamamen sona erecek. Belediye yönetimi, kısıtlamanın temel nedeni olarak özellikle yoğun saatlerde duraklarda ve araçlarda yaşanan aşırı kalabalığı ve toplu taşıma sistemindeki aksamalarını gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İSTİSMAR VURGUSU

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sınırsız kullanım hakkının bazı durumlarda istismar edildiğini belirtti. Düzenlemenin emeklilerden gelen geri bildirimler ve talepler de göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade eden Çetinkaya, bu adımla toplu taşıma sistemindeki verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.