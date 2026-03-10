

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in o ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları nedeni ile ilçe merkezine giden yolda trafik tek şeritten veriliyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sıcak asfalt ve yol kazım çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi’nde sıcak asfalt döküm çalışmalarının başladığı ilçede Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ise yol kazım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan duyuruda, "Gölpazarı istikametine seyir edecek sürücülerimizin, çalışma nedeniyle tek şerit olarak verilen yolu dikkatli kullanmaları önemle rica olunur." denildi.