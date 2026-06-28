Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor

O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor

Konut sektöründe "uygun fiyatlı sıfır daire" diye paylaşılan ucuz ev ilanları, ciddi bir bilgi kirliliği yaratıyor. Cazip fiyatlı ilanlar vasıtasıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşları kandıranlar, alıcıları iskânı olmayan, hasarlı veya fiziki olarak var dahi olmayan dairelerle baş başa bırakıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 1

Türkiye gazetesinin haberine göre dijital platformlarda son günlerde artış gösteren bütçe dostu sıfır ev ilanları, gayrimenkul sektöründe yeni bir spekülasyon yöntemi haline geldi. İnsanların bütçesine hitap eden bu sıra dışı ucuzluktaki tekliflerin arka planında, alıcıları suistimal eden uydurma ilanlar ile ruhsatsız ve kusurlu binalar yer alıyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 2

Piyasa dengelerinin çok uzağında kalan cazip fiyatlı gayrimenkul paylaşımları, çoğunlukla aracıların kendilerine veri tabanı oluşturmak için başvurduğu yanıltıcı bir taktikten ibaret. Bu cazip teklifler için iletişim kanallarını zorlayan tüketiciler, ekseriyetle konutun "dakikalar önce elden çıkarıldığı" ya da "bağlanma parası alındığı" bahanesiyle oyalanıyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 3

Sistem, alıcı adaylarının hemen ardından daha yüksek bütçeli seçeneklere kaydırılmasıyla işliyor. Sektörün önde gelen isimleri, olağan dışı fiyatlandırmalar içeren ilanların doğrudan tüketiciyi yanıltmayı hedefleyen birer satış stratejisi olduğunu ifade ediyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 4

Uzmanlar, piyasa ortalamasının altındaki rakamlara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu tutarlara gerçekten satılan az sayıdaki taşınmazın ise içinden çıkılmaz yasal süreçler ya da büyük yapısal sorunlar barındırdığına işaret ediyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 5

Yapı kullanım izni (iskânı) eksik olan mülkler, yüklenici firmanın iflasıyla yarım bırakılan inşaatlar ve yasal yollarla tahliyesi uzun zaman alacak sorunlu kiracılı evler bu yöntemle piyasaya sürülüyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 6

Bunların yanı sıra, gün ışığı almayan, yerleşik nem problemi bulunan ve sel baskınlarına açık kot altı bodrum katların da çaresizlikten bu düşük seviyelerde listelendiği aktarılıyor.

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O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor - Resim: 7

Yetkililer, vatandaşların bu tarz ekonomik tuzaklara karşı uyanık olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

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