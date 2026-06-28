O ev ilanlarına dikkat: Konutta bu tuzak yaygınlaşıyor

Piyasa dengelerinin çok uzağında kalan cazip fiyatlı gayrimenkul paylaşımları, çoğunlukla aracıların kendilerine veri tabanı oluşturmak için başvurduğu yanıltıcı bir taktikten ibaret. Bu cazip teklifler için iletişim kanallarını zorlayan tüketiciler, ekseriyetle konutun "dakikalar önce elden çıkarıldığı" ya da "bağlanma parası alındığı" bahanesiyle oyalanıyor.