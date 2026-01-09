Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 500 yıllık tarihi bir binada hizmet veren merkezde, kadınlar ve çocuklara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimi başlatıldı. Belediye personeli İngilizce Öğretmeni Esra Fırtına tarafından verilen dersler, kadınlar ve çocuklar için ayrı gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Programa yaklaşık 100 kişi kayıt yaptırdı. Eğitimler, katılımcıların yaş ve seviyelerine göre planlanarak gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca okul öncesi çocuklar için eğitici etkinlikler düzenleniyor. Kadınlar için ise sosyal hayata daha aktif katılım, sosyalleşme ve kültürel-eğitsel gelişim hedefleniyor.

"HAYATA DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çocuklarımızın İngilizce eğitimi alarak yabancı dil öğrenmelerini ve hayata daha güçlü hazırlanmalarını hedefliyoruz. Kadınlarımızın ise sosyal hayatta daha fazla yer alarak sosyalleşmelerini, kültürel ve eğitsel açıdan kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz" dedi.