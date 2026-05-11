Ekonomik zorluklar karşısında beli bükülen emeklilere nefes aldıracak haber Adana'nın Ceyhan ilçesinden geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın seçim vaatleri arasında yer alan "Emekli Bayram Desteği", Kurban Bayramı öncesinde üçüncü kez hayata geçiriliyor.

KİM NE KADAR ALACAK? (DESTEK TUTARLARI)

Emeklilerin maaş seviyelerine göre belirlenen destek tutarları şöyle:

Maaşı 20 bin TL’ye kadar olanlara: 5 bin TL

Maaşı 20 bin - 25 bin TL arasında olanlara: 2 bin 500 TL

Maaşı 25 bin - 28 bin TL arasında olanlara: Bin TL

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen belediye, başvurular için şu kriterleri belirledi:

Taşınmaz Şartı: Üzerine kayıtlı oturduğu ev dışında başka bir gayrimenkul bulunmamalı.

Araç Şartı: 2000 model ve üzeri bir araca sahip olunmamalı.

Çalışma Durumu: Aktif bir ticari veya çalışma kaydı bulunmamalı.

Gelir Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birini aşmamalı.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Bayram desteğinden yararlanmak isteyen emekliler, Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde bulunan Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecek. Başvuru sırasında kimlik fotokopisi ve IBAN bilgisini içeren (dekont, kart fotokopisi vb.) belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.

"SİZLERİN YANINDAYIZ" MESAJI

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Sizlerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Kadir Başkanımız seçim öncesi söz vermişti, biz de bu sözü kararlılıkla yerine getiriyoruz. Emeklilerimize çifte bayram yaşatmak istiyoruz" diyerek Ceyhanlı büyüklerine seslendi. Ekonomik dar boğazdaki emekliler için can suyu niteliğindeki bu uygulama, ilçede büyük memnuniyetle karşılandı.