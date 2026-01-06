Gıda devi Nestle’nin popüler bebek maması markası SMA’nın bazı serileri, Avrupa genelinde raflardan toplatılmaya başlandı.

Yapılan denetimlerde ürünlerde tespit edilen zararlı maddeler nedeniyle "bebeğinize yedirmeyin" uyarısı yapıldı.

"OKRATOKSİN A" TESPİT EDİLDİ

Gerçekleştirilen rutin kalite kontrolleri esnasında, belirli SMA bebek maması partilerinde yasal limitlerin üzerinde "Okratoksin A" (bir tür mantar zehiri) bulunduğu belirlendi.

Uzmanlar, bağışıklık sistemi henüz gelişim aşamasında olan bebeklerde bu toksinin böbrek hasarı başta olmak üzere ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA ACİL GERİ ÇAĞIRMA

Geri çağırma süreci İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve İrlanda gibi çok sayıda Avrupa ülkesini kapsıyor.

İngiltere’de gıda standartları kurumu FSA, ürünlerin piyasadan toplanması sürecini koordine ediyor.

Türkiye’de ise şu an için resmi bir geri çağırma kararı bulunmazken, uzmanlar özellikle yurt dışı kaynaklı veya internet üzerinden alınan ürünlerin parti numaralarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

NESTLE'DEN AÇIKLAMA

Şirket yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici güvenliği bizim bir numaralı önceliğimizdir. Tespit edilen bu durum sonrası gerekli tüm önlemler alınmış ve ürünler piyasadan çekilmiştir."

AİLELER NE YAPMALI?

Evinizde bulunan SMA paketlerinin üretim kodlarını kontrol etmeniz önerildi. Kodları geri çağrılan listede yer alan ürünlerin kullanımının derhal durdurulması ve fiş şartı aranmaksızın satın alınan noktaya iade edilerek ücret iadesi alınabileceği bildirildi.

Bebeğinde huzursuzluk veya kusma gibi belirtiler gözlemleyen ebeveynlerin ise vakit kaybetmeden bir pediatra başvurması tavsiye edildi.