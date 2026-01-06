Gıda devi Nestle’nin popüler bebek maması markası SMA’nın bazı serileri, raflardan toplatılmaya başlandı.

Yapılan denetimlerde ürünlerde tespit edilen zararlı maddeler nedeniyle "bebeğinize yedirmeyin" uyarısı yapıldı.

Türkiye’de ise şu an için resmi bir geri çağırma kararı bulunmazken, uzmanlar özellikle yurt dışı kaynaklı veya internet üzerinden alınan ürünlerin parti numaralarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

NESTLE'DEN AÇIKLAMA

Şirket yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim için mutlak önceliktir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere verdiğimiz rahatsızlık ve endişe için özür dileriz. Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaraları, Nestlé’nin resmi internet sitesinde ve İngiltere Gıda Standartları Ajansı’na ait food.gov.uk adresinde yayımlandı."

AİLELER NE YAPMALI?

Evinizde bulunan SMA paketlerinin üretim kodlarını kontrol etmeniz önerildi. Kodları geri çağrılan listede yer alan ürünlerin kullanımının derhal durdurulması ve fiş şartı aranmaksızın satın alınan noktaya iade edilerek ücret iadesi alınabileceği bildirildi.

Bebeğinde huzursuzluk veya kusma gibi belirtiler gözlemleyen ebeveynlerin ise vakit kaybetmeden bir pediatra başvurması tavsiye edildi.