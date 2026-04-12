The New York Times, 28 Şubat’ta İran’ın Lamerd kentinde 21 sivilin hayatını kaybettiği füze saldırılarına ilişkin yeni görsel kanıtlar paylaştı. Haberde okul, spor salonu ve yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtildi.



“ABD YAPIMI PRSM FÜZESİ” İDDİASI

NYT görsel analizleri ve mühimmat uzmanlarının değerlendirmesine göre saldırılarda ABD ordusuna ait Hassas Vuruş Füzeleri (PrSM) kullanıldığı öne sürüldü. Pentagon’un ise bu iddiaları reddettiği aktarıldı.



SİVİL KAYIPLAR VE ÇOCUKLAR

Haberde, saldırılarda en az beş çocuğun yaşamını yitirdiği, en küçük kurbanın ise 2 yaşında olduğu bilgisi yer aldı.



FÜZE ANALİZİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

NYT, videolardaki mühimmatın İran yapımı Huveyze seyir füzesine değil, ABD üretimi PrSM sistemine daha yakın olduğunu belirtti. Füzenin geliş açısının da Kuveyt’teki ABD üsleriyle örtüştüğü ifade edildi.