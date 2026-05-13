New York Times, İran'da 33 füze üssünden 30'una yeniden erişim sağlandığı ve İran'ın savaş öncesi füze kapasitesinin önemli kısmını koruduğunu öne sürdü. İddialar sonrası Beyaz Saray ve Pentagon'dan sert açıklamalar gelirken, Trump İran ordusunun güçlü durumda olduğunu ima eden değerlendirmeleri "neredeyse vatana ihanet" olarak nitelendirdi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray ve Pentagon'dan iddialarla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, İran ordusunun ciddi şekilde zayıflatıldığı yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Wales, İran ordusunun yeniden toparlandığını düşünenlerin "ya kendini kandırdığını ya da Devrim Muhafızlarının sözcülüğünü yaptığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ordusunun güçlü durumda olduğunu ima eden değerlendirmelerin "neredeyse vatana ihanet" anlamına geleceğini ifade etti.

PENTAGON'DAN NYT'YE ELEŞTİRİ

Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez ise istihbarat haberlerine tepki gösterdi. Valdez açıklamasında, "NYT ve diğerlerinin Epik Öfke Harekatı'nı tarihsel başarı olarak nitelendirmek yerine İran rejimine halkla ilişkiler desteği sunması son derece utanç verici" ifadelerini kullandı.