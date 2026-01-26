Trabzonspor'da 36 yaşındaki yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme'nin akıbeti belli oluyor.

NWAKAEME TRABZONSPOR'DA KARİYERİNE FARKLI BİR GÖREVDE DEVAM EDECEK

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından yeniden takıma geri dönmesine rağmen eski formundan uzak olan Nwakaeme ile kulüp yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştirildiği ve Nijeryalı yıldızın profesyonel futbolculuk kariyerine son noktayı koyarak Trabzonspor'da İzleme Komitesi'nde görev alacağı iddia edildi.

NWAKAEME: 'TRABZONSPOR'UN ÇIKARINA NE OLACAKSA ONU YAPMAYA HAZIRIM'

Sabah'a göre; Nwakaeme, Trabzonspor'un kendisine İzleme Komitesi'nde rol teklif etmesi üzerine "Trabzonspor'un çıkarına ne olacaksa onu yapmaya hazırım." diyerek bu öneriyi kabul etti.

BAE'DEN GELEN TRANSFER TEKLİFİNİ REDDETTİ

Tecrübeli oyuncunun ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden de transfer teklifi aldığı ancak kariyerini 'Trabzonsporlu Nwakaeme' olarak sonlandırmak istediği için bunu reddettiği ifade edildi.

Transfer döneminin kapanmasının ardından Nwakaeme'nin Trabzonspor'da yeni görevine başlaması bekleniyor.