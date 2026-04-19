Başakşehir karşısında öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle birlikte sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, karşılaşmayı değerlendirdi.

NWAKAEME: '2 HAFTADA 4 PUAN KAYBI İYİ DEĞİL'

Anthony Nwakaeme, son iki haftada kaybedilen puanların takım adına olumlu bir tablo yaratmadığını belirterek, “2 haftada kaybedilmiş 4 puan elbette iyi bir durum değil. Bu maç özelinde hem biz hem de taraftarlar her şeyini vermeye çalıştı. Çok üzücü bir durum. Bizim adımıza iyi değil ama futbolda bunlar var.” dedi.

'ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Tecrübeli futbolcu, yaşanan puan kaybının ardından geçmişe takılmadan yola devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Önümüze bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına odaklanmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

'HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Kalan haftalar için net mesaj veren Nwakaeme, “Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün de kazanmak istiyorduk ama şu anda bu maç geçti. Devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız her maçtan 3 puan almaya çalışıyoruz.” sözleriyle takımın hedefini açıkladı.

'4’TE 4 YAPABİLİRİZ'

Nwakaeme, kalan fikstür için umutlu konuşarak, “Şu anda yapmamız gereken maç maç devam etmek. Bugünü geçmişte bırakacağız ve kalan maçlara odaklanacağız. 4’te 4 yapabiliriz ama kolay olmayacak. Her maçı kendi içinde değerlendirip bir sonraki maça odaklanacağız.” dedi.