Şirketin paylaştığı görüntülerde sistemin, karmaşık şehir içi koşullarda “Level 2++” sürüş yeteneklerini başarıyla sergilediği görüldü. Test sürüşlerinde araç; direksiyon kontrolü, hız ayarlama, frenleme ve şerit takibi gibi temel sürüş görevlerini büyük ölçüde kendi başına yerine getirdi. Yoğun trafik, yaya geçitleri, bisikletliler ve ani dur-kalkların yaşandığı senaryolarda sistemin istikrarlı performansı dikkat çekti.



Level 2++ ne anlama geliyor?

Level 2++ olarak adlandırılan sürüş seviyesi, resmi olarak hâlâ Seviye 2 sürücü destek sistemleri kapsamında yer alıyor. Bu da sürücünün her an direksiyon başında olması ve gerektiğinde kontrolü devralması gerektiği anlamına geliyor. Ancak NVIDIA’nın sistemi, standart Level 2 teknolojilere kıyasla çok daha gelişmiş sürüş desteği sunarak karmaşık şehir trafiğinde daha fazla sorumluluk alabiliyor.



Mercedes-Benz CLA ile yollara çıkacak

NVIDIA’nın bu otonom sürüş teknolojisinin, 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan yeni Mercedes-Benz CLA modelinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Sistem, Mercedes-Benz’in MB.Drive Assist Pro adlı sürüş destek paketinin bir parçası olarak sunulacak.

Yeni CLA’da yer alacak bu teknoloji, özellikle şehir içi kullanımda sürücünün yükünü azaltmayı hedefliyor. Trafikte dur-kalk sürüş, şerit takibi ve hız kontrolü gibi işlemlerin sistem tarafından yönetilmesi amaçlanıyor.



Gelişmiş yapay zekâ ve sensör altyapısı

NVIDIA’nın sürüş sistemi, araç çevresini algılamak için kamera, radar ve diğer sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak işliyor. Yapay zekâ destekli yazılım, yayalar ve diğer araçlarla etkileşimleri analiz ederek sürüş kararları alabiliyor.

Şirket yetkilileri, bu teknolojinin tam otonom sürüşten ziyade sürücü destekli güvenli sürüşü hedeflediğini vurguluyor. Ancak sistemin, gelecekte daha ileri seviye otonom çözümlerin önünü açacağı belirtiliyor.



Otonom sürüşte önemli bir adım

NVIDIA’nın San Francisco’daki testleri, şehir içi trafikte gelişmiş otonom sürüş sistemlerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Teknolojinin seri üretim araçlara entegre edilmesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda şehir içi sürüş deneyiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.