Nvidia'dan 'sınıf atlatacak' yapay zeka modeli: Nemotron 3 Nano Omni

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ dünyasının omurgasını oluşturacak gibi görünen AI ajanları, yani belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zekâlar, bugün konuşma tanıma, görsel analiz ve dil işleme gibi görevler için ayrı modeller kullanıyor. Bu da her bir işlem adımında verinin farklı sistemler arasında taşınmasına neden oluyor. Nemotron 3 Nano Omni ise Parakeet konuşma kodlayıcısı, C-RADIOv4-H görsel kodlayıcısı ve grafiksel arayüzler için özel olarak eğitilmiş bileşenleri tek bir akıl yürütme döngüsünde birleştirerek bu süreci sadeleştiriyor.

Nvidia’nın paylaştığı verilere göre bu bütünleşik yapı, benzer açık omni modellere kıyasla 9 kata kadar daha yüksek iş hacmi sunabiliyor. Özellikle video tabanlı akıl yürütme görevlerinde, yaklaşık 3 kat daha yüksek performans sağlarken bunu 2,75 kat daha düşük hesaplama gücüyle gerçekleştirebiliyor. Modelin 256 bin token’lık geniş bağlam penceresi de, karmaşık belge analizi ve çok katmanlı veri işleme senaryolarında önemli bir avantaj sağlıyor. Üstelik Nemotron 3 Nano Omni farklı veri türleri arasında bağlamı koruyabiliyor. Örneğin bir müşteri hizmetleri ajanı, ekran kaydı, sesli görüşme ve metin tabanlı kayıtları aynı anda analiz edebiliyor. Benzer şekilde finans veya kurumsal analiz senaryolarında PDF belgeleri, tablolar, grafikler ve sesli notlar tek bir akıl yürütme sürecinde değerlendirilebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle AI ajanları için önemli bir dönüşüme işaret ediyor.