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Yapay zeka devriminin öncü şirketlerinden Nvidia’nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ile özdeşleşen ikonik deri ceket, düzenlenen özel bir hayır müzayedesinde dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Sotheby's tarafından açık artırmaya sunulan imzalı parça, tahminlerin katbekat üzerine çıkarak 960 bin dolara alıcı buldu.

GELİR GENÇ GİRİŞİMCİLERE AKTARILACAK

Açık artırma öncesinde 40 bin ila 60 bin dolar arasında değer biçilen ve müzayezede "The Jensen Jacket" ismiyle sergilenen ceket, Huang'ın teknoloji dünyasındaki liderliğini simgeleyen en özel objelerden biri olarak gösterildi. 18 Ekim 2023 tarihinde Taipei’deki dev teknoloji buluşmasında bizzat Huang tarafından giyilen ürünün orijinalliği Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından da tescillendi.

Üzerinde Jensen Huang’ın bizzat attığı imzasını taşıyan bu özel parçadan elde edilen 960 bin dolarlık gelirin tamamı hayır kurumuna bağışlanacak. Satış tutarı; bilim, teknoloji ve kültür alanlarında yenilikçi projeler üreten genç yetenekleri destekleyen Edge Institute bünyesine aktarılacak.

ORİJİNAL DEĞERİNİN YÜZ KATINI AŞTI

Müzayedede rekor kıran Tom Ford imzalı deri ceket, markanın 2023 erkek koleksiyonuna ait lüks bir model olarak yaklaşık 9 bin dolar perakende fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Nvidia'nın küresel çaptaki devasa yükselişi ve Huang'ın imzasının yarattığı manevi değer, ceketin son fiyatını yaklaşık 1 milyon dolar seviyesine ulaştırdı.