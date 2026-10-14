2027 yılında devreye girecek yeni çip, özellikle yapay zeka modellerinin çıkarım süreçlerinde maliyetleri düşürmeyi ve yüksek verimlilik sunmayı amaçlıyor.

Yazılım devlerinin donanım alanındaki rekabeti yeni bir boyuta taşınıyor. Microsoft, yapay zeka iş yükleri için özel olarak tasarladığı üçüncü nesil hızlandırıcısı Maia 300'ü resmi olarak duyurdu. Şirket, 2027 yılı itibarıyla Azure veri merkezlerinde çok gigavatlık Maia kurulumlarına geçmeyi ve yeni çipi kendi ürün ve hizmetlerinde yapay zeka çıkarım süreçlerinin temel platformu haline getirmeyi hedefliyor. Bu strateji sayesinde Nvidia ve AMD gibi pazar lideri donanım üreticilerine olan bağımlılığın önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

MEGAVAT BAŞINA YÜZDE 40 DAHA FAZLA VERİMLİLİK

Microsoft'un paylaştığı teknik verilere göre Maia 300, mevcut önde gelen GPU tabanlı sistemlerle karşılaştırıldığında megavat başına yüzde 40 daha fazla token işleme kapasitesi sunuyor. 96 hızlandırıcıdan oluşan özel bir sunucu rafı yapılandırması ise bir önceki nesil Maia 200'e kıyasla 7 kata kadar daha yüksek performans sergiliyor.

Yeni mimari; uzun bağlamlı akıl yürütme, düşük gecikmeli sohbet deneyimleri ve çok aşamalı yapay zeka ajanlarının performansını artırmak amacıyla tasarlandı. Bu yaklaşımın, özellikle büyük ölçekli yapay zeka modellerinin işletim maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmesi bekleniyor.

TSMC’NİN 2 NM ÜRETİM SÜRECİ VE HBM4 BELLEK

Maia 300'ün donanım tarafındaki en dikkat çekici bileşenini bellek performansı ve üretim teknolojisi oluşturuyor:

Bellek Kapasitesi: Toplam 8 adet HBM4 bellek yığını barındıran çip, 18 TB/s tepe bellek bant genişliğine ulaşıyor.

Üretim Teknolojisi: Hesaplama birimi, TSMC'nin gelişmiş N2P (2 nanometre) üretim süreciyle hazırlanıyor.

Güç Tüketimi ve Raf Mimarisi: Çipin termal tasarım gücü 950 watt olarak açıklanırken, 96 hızlandırıcının yer aldığı tek bir sunucu rafı 27,6 TB HBM kapasitesi ve 167 kW toplam güç sınırı sunuyor.

Gelişmiş MXFP4 gibi düşük hassasiyetli hesaplama biçimlerini destekleyen donanım, model hesaplamalarındaki bellek yükünü azaltarak daha uzun bağlam pencerelerinin kullanılmasına olanak tanıyor.

MAIA 200 KULLANIMI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ocak ayında duyurulan ikinci nesil Maia 200 hızlandırıcısı halihazırda Microsoft 365 Copilot altyapısında aktif olarak görev yapıyor. Şirket, Maia 200'ün ABD, Avrupa ve Avustralya'daki yaygınlığını artırırken; GitHub Copilot ve Microsoft Foundry servislerinin de 2026 yılı sonuna kadar bu altyapıya entegre edileceğini açıkladı. 2027 yılında Maia 300'ün sahaya inmesiyle birlikte Microsoft, kendi ekosisteminde donanım bağımsızlığı adına en kritik adımı atmış olacak.