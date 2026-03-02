Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) viral olan bir video kısa sürede gündem oldu. Genç bir kadının, Nutuk’u el emeğiyle ciltlediği anlar binlerce kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün başyapıtı olarak kabul edilen eserin özenle kaplanması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Nutuk’u yırtıyor sandılar, sonuç şaşkına çevirdi
X platformunda viral olan bir video, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’a gösterilen büyük vefayı gözler önüne serdi. Kitabı yırtıyor sananlar başta tepki gösterse de, ortaya çıkan sanat eseri izleyenleri hayran bıraktı.Derleyen: Hava Demir
Paylaşılan videonun ilk saniyelerinde kitabın sayfalarına ve kapağına yapılan müdahaleyi gören bazı kullanıcılar, durumun bir saygısızlık olduğunu düşünerek tepki gösterdi. Ancak videonun ilerleyen dakikalarında durumun bambaşka bir boyutu ortaya çıktı.
2 Mart 2026 tarihinde Haberebibak hesabı tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. TikTok kullanıcısı elizabethhtudor tarafından kaydedilen videoda, genç bir kadının Nutuk’a yeni bir kapağı evdeki imkanlarla adeta yeniden var ettiği görülüyor.
Genç kadın;
Kırmızı kumaş seçimi,
Altın yaldızlı özel harf baskıları,
Atatürk’ün imzasını andıran zarif detaylarla,
Nutuk’u el emeğiyle muazzam bir sanat eserine dönüştürdü. Kağıt kesimi, yapıştırma ve süsleme aşamalarının titizlikle aktarıldığı video, sosyal medyada "Asrın Mücellidi" (Cilt ustası) yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Sosyal Medyada Rekor Etkileşim: "Sinir Krizi Geçirecektim!"
Paylaşım kısa sürede 146.000’den fazla görüntülenme, 3.000’i aşkın beğeni ve onlarca repost alarak gündeme oturdu. Videonun altına gelen yorumlar ise hem güldürdü hem duygulandırdı:
"Başlığı okumadım, yırtmaya devam edecek diye sinir krizi geçirdim, sonunda rahatladım!"
"Eskiden okullarda kitap ciltlemeyi öğretirlerdi, bu görüntü bana çocukluğumu hatırlattı."
"Ne Mutlu Türküm Diyene! İşte gençliğin Atatürk sevgisi..."
Atatürk’ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle Türk milletine emanet ettiği değerlerin, dijital çağda el sanatlarıyla birleşerek yeniden popülerleşmesi, kültürel mirasın korunması adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.