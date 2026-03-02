Nutuk’u yırtıyor sandılar, sonuç şaşkına çevirdi

2 Mart 2026 tarihinde Haberebibak hesabı tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. TikTok kullanıcısı elizabethhtudor tarafından kaydedilen videoda, genç bir kadının Nutuk’a yeni bir kapağı evdeki imkanlarla adeta yeniden var ettiği görülüyor.