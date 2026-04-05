YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun zengin mutfak kültürünü ve gastronomi potansiyelini farklı boyutlarıyla ele almayı amaçlayan “Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması” etkinliği kapsamında, Terminal Kadıköy Başkanvekili Levent Veziroğlu “Gastronomi Turizminde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu bir konferans verdi.

GENİŞ KATILIMLI ZİRVE

Program, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) öncülüğünde; Altınordu İlçe Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle OTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, OTSO Meclis Başkanı Necat Avcı, Terminal Kadıköy Başkanvekili Levent Veziroğlu, Gastronomi Yazarı Mustafa Adnan Şahin, Özyeğin Üniversitesi Öğretü Üyesi Prof. Dr. Özge Samancı, Habertürk Dijital Yayın Yönetmeni Kadir Kaymakçı ile oda üyeleri ve turizm-gastronomi sektörü temsilcileri katıldı.

BAŞKAN KARLIBEL: "UCUZ TURİZMLE KALICI GELİR MÜMKÜN DEĞİL"

Açılış konuşmasını yapan OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, hızla değişen dünyada turizm trendlerinin de değiştiğini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllardır sürdürülen her şey dâhil turizm anlayışı, kültür seviyesi yüksek turistler açısından artık çok fazla tercih edilmemektedir. Aynı zamanda fast food turizminden de dünya gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Biz de daha nitelikli bir turizm anlayışını benimsiyoruz. Ordu olarak küçük ama potansiyeli yüksek bir iliz. Doğru adımlar atmak istiyoruz. Bu nedenle sizin gibi değerli isimlerin fikirlerine ihtiyacımız var; ufkumuzun açılması gerekiyor.”

Karlıbel, ucuz turizmle kalıcı bir gelir elde etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Minimum fiyat ve minimum hizmet anlayışıyla yapılan turizm faaliyetlerinden beklenen verim alınamamaktadır. Bu nedenle farklı bakış açılarına ve yeni fikirlere ihtiyaç duyuyoruz. Ordu olarak yolun henüz başındayız ancak elimizde büyük bir hazine var. Bu potansiyeli sizlerden alacağımız katkılarla ortaya çıkarmak istiyoruz. Ürettiğimiz yemekleri ve yerel ürünlerimizi, sizlerin katkılarıyla dünya mutfaklarında karşılık bulacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Elimizdeki ham madde ve pişirme tekniklerinin uluslararası alanda karşılık bulmasının öneminin farkındayız.” dedi.

VEZİROĞLU: "NUSRET’İN BAŞARISI ŞANS DEĞİL, KURUMSAL YAPIDIR"

Moderatörlüğünü Mustafa Adnan Şahin’in yaptığı oturumda konuşan Terminal Kadıköy Başkanvekili Levent Veziroğlu, Nusret’in başarısının arkasında güçlü bir kurumsal yapı ve yoğun çalışmanın bulunduğunu vurguladı. Veziroğlu, “Nusret kasap çırağıydı ama çok çalıştı. Yeteneği olan insanlara yatırım yaptık. Kendisi sabah 4’te mezbahaya gider et seçerdi. Bunları yapmasa bugün Türkiye’deki on binlerce kasaptan biri olurdu. Hedefi global bir gastronomi şirketi olmaktı. Biz başladığımızda asistanım ve ben vardık. Ben bıraktığımda 18 ülkede operasyonu olan, 32 bin çalışanı olan bir yer konumundaydı” dedi.

Veziroğlu, yetenekli kişilere yatırım yaparak ve detaylı bir çalışma disipliniyle şirketi global bir dev haline getirdiklerini belirtti.

MENÜ MÜHENDİSLİĞİ: "30 KALEMDEN FAZLASI TAZE KALAMAZ"

Restoran yönetiminde başarının veri analizi, hizmet odaklılık ve doğru insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirten Veziroğlu, “Bir restoranda 30’dan fazla menü kalemi varsa çoğu taze kalamaz. Menü mühendisliği ve az-öz ürün yaklaşımı başarıyı getiriyor” dedi. Ayrıca İtalya mutfağı örneğini vererek, az ama kaliteli ürünle büyük bir mutfak başarısının sağlanabileceğine dikkat çekti.

ORDU İÇİN YENİ VİZYON: "İKİNCİ BİR ESKİŞEHİR OLABİLİR"

Veziroğlu, Ordu’nun sanayi veya büyük tarım kenti olamayacağını ancak turizm ve gastronomiyle gelişebileceğini söyledi. “Eğitim ve üniversite ile Ordu’nun dünyası değişebilir. Burası Eskişehir gibi bir destinasyon olabilir. Her bir öğrenci bir kentin büyükelçisidir. Gastronomi ve turizmle planlanabilir. Ürün konusunda eksik yok; Gaziantep ve Adana’dan geri değil” ifadelerini kullandı.

"YEREL MUTFAĞINIZI PAZARLAYIN"

Şehrin bir gastronomi ve turizm destinasyonu haline getirilebileceğini söyleyen Veziroğlu, “Uluslararası mutfak peşinde koşmayın; yerel mutfağınızı en iyi şekilde pazarlayın. Tüketici alışkanlıklarını ve yaşam şartlarını iyi analiz ederek adım atın” dedi.

Adana örneğinden yola çıkarak başarılı projelerin uzun soluklu planlama ve marka oluşturmayla mümkün olduğunu, fındığın ise benzersiz bir marka olarak daha çok pazarlanması gerektiğini vurguladı. Gastronominin ciddi bir istihdam kaynağı olduğunu belirten Veziroğlu, “Restoranlarda önce tüketiliyor, sonra ödeniyor; bu sistem sektörü her gün yeniden canlandırıyor” diyerek sözlerini noktaladı.