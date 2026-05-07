Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında 8 Mart Mahallesi’nde bulunan Şehri Met Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç., aracından indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden S.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.