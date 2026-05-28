Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Mitanni Kültür Merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yolda bulunan kız çocuğuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.