PETROL KAVŞAĞI’NDA KOVALAMACA

Olay, ilçenin yoğun noktalarından biri olan Petrol Kavşağı’nda meydana geldi. Kurbanlık ineğin bir anda kontrolden çıkarak kaçması üzerine sahipleri hayvanın peşinden koştu.

İneğin yola çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çevrede bulunan vatandaşlar da yakalama çalışmalarına destek verdi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA YAKALANDI

Kısa süreli kovalamacanın ardından kurbanlık inek çevredeki vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan hareketli anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAYRAMDA BENZER GÖRÜNTÜLER ARTIYOR

Kurban Bayramı döneminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaçması nedeniyle Türkiye’nin birçok kentinde benzer görüntüler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle kurbanlık hayvanların sevk ve kesim süreçlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.