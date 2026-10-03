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Kaynak: ANKA

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışması yürüttüğü alana girdi. Araç, burada görev yapan belediye personeline, iş makinesine ve belediye aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, belediye personeli Zana Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Zarav A. (15) ile Mustafa S. (21), ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.