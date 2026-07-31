Mardin-Nusaybin kara yolunun Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde, çevrede başlayan anız yangını sebebiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir tır bariyerlere çarparak durabildi. Yangının sebep olduğu yoğun dumanın görüş mesafesini olumsuz etkilemesi üzerine gerçekleşen kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anız yangını tamamen kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri kara yolunda ulaşım güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.