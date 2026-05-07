İstanbul Beylikdüzü'nde kültür sanat etkinlikleri, bahar aylarının gelişiyle birlikte devam ediyor. Kentin estetik dokusuna ve sosyal yaşamına büyük katkı sunan bu etkinlikler, her yaştan sanatseveri ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi, modern mimarisi ve yüksek teknik imkanlarıyla bu ay boyunca İstanbul’un en önemli sanat duraklarından biri olma özelliğini koruyacak. Programda sadece popüler isimler değil, aynı zamanda yerel yeteneklerin sergilediği performanslar ve çocukların gelişimine katkı sağlayan eğitici sahneler de yer alıyor.

PERDE DON KİŞOT VE YEREL TİYATRO GRUPLARIYLA AÇILDI

Mayıs ayı takviminin startı oldukça heyecan verici bir başlangıçla verildi. 3 Mayıs tarihinde gündüz seansında minik izleyiciler için sahnelenen Don Kişot adlı çocuk tiyatrosu, salonu dolduran çocuklara macera dolu anlar yaşattı. Klasik eserin çocukların anlayabileceği bir dille modernize edildiği bu oyunun hemen ardından, akşam saatlerinde Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu sahne aldı.

Belediye bünyesinde profesyonel çalışmalarını sürdüren oyuncuların sahnelediği Öpme Beni Uykum Var adlı oyun, tamamen ücretsiz olarak izleyiciyle buluşarak kültürün her kesim ulaştırılması hedefini bir kez daha pekiştirdi. Ayrıca Aziz Aslan, Uğur Bilgin ve Onur Buldu gibi sevilen oyuncuların başrollerini üstlendiği Kirli Sepeti ile usta isim Tansu Biçer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Cimri oyunları seyirciden tam not alarak sezonun en beğenilen performansları arasına girdi.

Mayıs ayının ilerleyen günlerinde Beylikdüzü Sahnesi’nde adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. 11 Mayıs tarihinde Alara Bozbey, Bengi Öztürk Akkaya, Billur Yazgan, Gümeç Alpay Aslan ve İrfan Kangı’nın rol aldığı Kadın Kafası isimli oyun izleyicileri hem güldürecek hem de düşündürecek. Hemen ertesi gün 12 Mayıs tarihinde Alper Şükrü Masar, tek kişilik performansı olan Tutunamayanlar ile sahne tozunu yutacak. 13 Mayıs akşamı ise son dönemin popüler isimleri Mert Turak ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı Eşyanın Tabiatı oyunu meraklılarıyla buluşacak. 14 Mayıs’ta Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç gibi usta oyuncular Etekler ve Pantolonlar oyunuyla sahnede devleşecek.

Kültür merkezinin yoğun takvimi 15 Mayıs’ta sahnelenecek olan Hadi Öldürsene Canikom ve 18 Mayıs’taki Yaşasın Delilik oyunlarıyla sürecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla aynı gün BKM Mutfak ekibinin fenomen hale gelen gösterisi Çok Güzel Hareketler 2 Beylikdüzü halkıyla buluşacak. Ayın en beklenen performanslarından biri ise 22 Mayıs tarihinde Berkay Ateş’in güçlü oyunculuğuyla hayat verdiği Uykusuz Bir Rüya, Salim adlı yapım olacak.

MÜZİK ZİYAFETİ: SİNAN ÖZEN VE AHMET ASLAN KONSERLERİ

Müzikseverler için de mayıs ayı oldukça renkli geçecek. Fantezi ve pop müziğin sevilen seslerinden Sinan Özen, bugün Senli Benli adlı konseriyle en sevilen şarkılarını Beylikdüzü Sahnesi’nde seslendirirken; 16 Mayıs tarihinde ise Anadolu müziğinin özgün seslerinden Ahmet Aslan sahne alacak. Kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla tanınan Ahmet Aslan, dinleyicilerine bağlamasıyla unutulmaz bir gece yaşatacak. Her iki konser de Beylikdüzü’nün kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli duraklar olarak göze çarpıyor.

MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ÖZEL GÖSTERİLER

Çocukların kültürel gelişimini her zaman öncelikli tutan Beylikdüzü Belediyesi, mayıs programında onlar için de özel bir yer ayırdı. 16 Mayıs tarihinde sahne alacak olan The Illusionist gösterisi, minik izleyicileri illüzyonun büyülü dünyasına davet edecek. Hem eğlenceli hem de öğretici öğeler barındıran bu tür etkinlikler, çocukların sahne sanatlarına olan ilgisini erken yaşta pekiştirmeyi amaçlıyor. Ay boyunca sürecek olan bu etkinlik dizisi, Beylikdüzü’nün İstanbul’un batı yakasındaki kültür merkezi olma vizyonunu güçlendiriyor.