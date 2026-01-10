İstanbul'da yaşanan dehşet verici cinayet, eski eşin aile boyu planıyla işlendi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin özel ekibi, 13 Temmuz 2024'te kaybolan Nuriye Dilmaç'ın (47) cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 17 yıllık evliliğini bitiren Dilmaç, eski eşi Dursun D.'nin tehditlerinden kaçamamıştı.

TEHDİTLER VE ŞİDDET DOLU GEÇMİŞ

Dilmaç'ın eski eşi Dursun D., ayrılık sonrası sürekli peşini bırakmamış, Ağrı'daki ailesini "Onu bulup eski evimizin bahçesine gömeceğim" diyerek tehdit etmişti. Ayrıca, Dilmaç'ın Dalaman'daki erkek kardeşini 3 kişiyle birlikte öldüresiye dövdüğü belirlendi. Daha önce de kayıp başvurusu yapan Dursun D., Dilmaç bulunduğunda "Onunla görüşmek istemiyorum" yanıtını almıştı.

Son kayıp müracaatından 4 ay önce telefonu kapanan Dilmaç'ın hayatı, ailesinin "uygunsuz" bulduğu yaşam tarzı nedeniyle hedef alınmıştı.

AİLE BOYU ÖLÜM KARARI VE KURNAZ TUZAK

Dursun D.'nin ailesi, boşanma sonrası Dilmaç'ın yaşamından rahatsız olmuş ve ölüm kararı vermişti. Cinayet planı için Dursun D., arkadaşından yardım istedi. Başka bir hat üzerinden Dilmaç'la "başka biriymiş gibi" mesajlaşan Dursun D., arkadaşı Muharrem S.'yi devreye soktu. Muharrem S., Dilmaç'ı buluşmaya ikna etti.

Buluşma yerinde Dursun D. ve oğlu Eren D., aracın bagajına saklandı. Muharrem S., Dilmaç'ı "Ön koltuğa su döküldü, arkaya otur" diyerek kandırdı, ardından "Lastik indi" bahanesiyle kaçtı.

CİNAYET ANI: BABA-OĞUL İŞBİRLİĞİ

Eren D.'nin itirafına göre, araçta tartışma çıktı. Dursun D., Dilmaç'a vurarak bayılttı ve iple boğarak öldürdü. Muharrem S. ise polise "Bana öldüreceklerini söylemediler, barışacaklarını sandım" dedi. Cinayet sonrası ceset, Paşaköy'deki eski eve götürüldü.

Çuvala konulan ceset, bahçe toprağı yüklü kamyona gizlendi ve İBB Şile Sahilköy hafriyat sahasına atıldı. Yolda lastik patlaması yaşayan Dursun D., oğluyla birlikte cesedi gömdü.

CİNAYET SONRASI VİCDAN AZABI

Dursun D., polisi yanıltmak için Dilmaç'ın telefonunu 4 gün yanında taşıdı ve çağrıları 10 saniye sessizce bekletip kapattı. Eren D. ise vicdan azabı çektiğini belirterek, her ay gömü yerine gidip dua ettiğini anlattı. "Sahayı satın alıp anneme gizli mezar yaptırmayı planlıyordum, 10 milyon lira biriktiriyordum" dedi.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Polis, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlarla 9 kişiyi gözaltına aldı: Dursun D. (47), oğlu Eren D., kardeşleri Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. Adliyeye sevk edilenlerden Dursun D., Eren D., Zakir D., Ercan D., Cevdet D. ve Muharrem S. tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Cesedi bulma çalışmaları sürüyor.