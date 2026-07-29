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Kaynak: AA

İlk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalan Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Inter Turku'ya karşı Finlandiya deplasmanında galibiyet alarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

'YARIN BİZİM ADIMIZA İYİ BİR GÜN OLACAK'

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, "İlk maça kötü başlamıştık. Eminim yarın çok daha iyi başlayacağız. Buraya skor dezavantajıyla geldik. Eminim yarın bizim adımıza iyi bir gün olacak." dedi.

'TURU GEÇECEĞİMİZDEN EMİNİM'

Veritas Stadı'ndaki sentetik zemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Futbolculuk kariyerimde birkaç kez sentetik sahada oynadım. Çok dezavantajını görmedim. Hangi sahada olursa olsun tur atlamak istiyoruz. Bunu yapacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYALI ANTRENÖR DETAYI

Teknik ekibinde yer alan Finlandiyalı kaleci antrenörü Jarkko Tuomisto'nun da hazırlık sürecine katkı sağladığını belirten Şahin, "İlk maçtan önce sohbet ettik. Bana biraz stadı anlattı. Bize küçük bir avantaj sağlarsa ne mutlu." dedi.

EMİN BAYRAM'DAN GALİBİYET MESAJI

İlk maçta Başakşehir'in tek golünü kaydeden Emin Bayram da rövanş öncesinde takımına güvendiğini ifade etti.

Genç savunma oyuncusu, Inter Turku'yu mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseleceklerine inandıklarını söyledi.