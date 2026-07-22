UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

'MAÇ BEKLEDİĞİMİZ GİBİ GEÇTİ'

Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Sezonun ilk maçı olmasından dolayı oyuncularım ilk 10-15 dakikayı iyi oynayamadı. Yediğimiz golde normalde yapmayacağımız bir hata yaptık ama ondan sonra denedik." ifadelerini kullandı.

'KADRO KALİTEMİZİ DAHA İYİ YANSITMALIYIZ'

Takımın sahip olduğu kaliteyi sahaya daha fazla yansıtması gerektiğini vurgulayan Şahin, "İstediğimiz seviye bu değil. Daha iyi bir skorla buradan ayrılmak isterdik ama gidip orada işi bitirmemiz gerekiyor. Topa daha çok sahip olmamız, daha çok pozisyona girmemiz lazım. Elimizde oyun ve kadro kalitesi var. Bunu sahaya daha iyi yansıtmak gerekiyor." dedi.

'İKİNCİ YARIDAN MEMNUNUM'

Yedikleri golün oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden genç teknik adam, "Yediğimiz gol biraz daha heyecana kapılmamızı sağladı ama ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Takımımdan şüphe duymuyorum." şeklinde konuştu.

'FUTBOLUN BİR PARÇASI'

Rövanş öncesinde umutlu konuşan Nuri Şahin, "Futbolda bunlar var. Daha iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek isterdik ama bu futbolun bir parçası." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.