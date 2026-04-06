Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin maç sonu açıklamalarda bulundu.

NURİ ŞAHİN: 'OYUNCULARIMA VE OYUNUMA İNANIYORUM'

Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "Hedefimiz için değerli 2 puan kaybettik ama bu ligde maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularıma ve oyunumuza inanıyorum. Ne yazık ki bugün bu sonuçla ayrılıyoruz." dedi.

'YUSUF SARI'NIN DÜNYA KUPASI İÇİN MAÇ KAZANDIRMASI GEREKİYOR'

Bir basın mensubunun Yusuf Sarı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalini sorması üzerine oyuncusu hakkında yorumlarda bulunan Nuri Şahin, "Gol, istatistik, asist gibi konularda Yusuf'un yükselmesi lazım. Bunu kendisi de iyi biliyor. Bugün iyi oynadı ama maç kazandıracak... Maç kazandırırsa, gol atarsa, asist yaparsa, eminim Montella hocam kaliteli oyuncuları Dünya Kupası'na götürmek isteyecektir. Zaten geniş havuzda diğer oyuncularımız gibi Yusuf da var." diye konuştu ve ekledi:

"Her Türk'ün hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Benim de hayalimdi ama nasip olmadı."

'UZUN YILLAR SONRA ÇOK DEĞERLİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR'

Öte yandan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım ile ilgili de düşüncelerini paylaşan 37 yaşındaki genç teknik adam şunları söyledi:

"İnşallah güzel bir turnuva olacak. Hem Montella hocamı hem de federasyonda emeği geçen herkesi ama en çok oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli takım için en önemli şey olan takım olmayı başarmışlar. Gurur duyuyorum. İyi liderleri var. Grup içinde liderlerini görebiliyorsun. Gençlere bakış açısını görebiliyorsun. Kenetlenmelerini görebiliyorsun. Uzun yıllar sonra hem kalite hem de takım olma anlamında çok değerli bir milli takımımız var. Burada Montella hocamın da hakkını vermek istiyorum. Gerçekten güzel bir takım oluşturmuş. İnşallah yine tarih yazarlar."