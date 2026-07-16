UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu.
Finlandiya ekibi Inter Turku ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'yu rövanşta 2-1 mağlup ederek toplamda 3-2'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.
RAKİP FC INTER
Kupittaa Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sarajevo, Francis Kyeremeh'in golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip ikinci yarıda Alie Conteh ve Clinton Jephta'nın golleriyle geri dönerek turu geçen taraf oldu.
Bu sonuçla Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi FC Inter ile eşleşti.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Başakşehir ile FC Inter arasındaki eşleşmenin ilk maçı gelecek hafta İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise Finlandiya'da yapılacak.