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Uzun süredir Serhou Guirassy transferi üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetiminin, Alman ekibiyle yürütülen görüşmelerde yeni bir adım attığı iddia edildi.

NURİ ŞAHİN'DEN DESTEK PLANI

Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un talep ettiği bonservis bedelini aşağı çekebilmek amacıyla Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Alman kulübüyle olan ilişkilerinden faydalanmayı hedefliyor.

Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund altyapısından yetişen, A takımda forma giyen ve daha sonra aynı kulüpte teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin'in transfer sürecinde arabulucu rolü üstlenmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adamla görüşerek destek talebini ilettiği de iddialar arasında yer aldı.

PAZARLIKLARDA YENİ AŞAMA

Sarı-lacivertli yönetimin, Nuri Şahin'in devreye girmesiyle birlikte Borussia Dortmund ile yapılan bonservis görüşmelerinin daha hızlı ilerlemesini ve transfer sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediği belirtildi.

GÖZLER BORUSSIA DORTMUND'DA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu belirtilen Serhou Guirassy için temasların devam ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirebilmek adına girişimlerini sürdürdüğü, gözlerin ise Borussia Dortmund'dan gelecek karara çevrildiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Serhou Guirassy, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 resmi karşılaşmada 22 gol atarken, 6 da asist yaptı.