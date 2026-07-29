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Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu ve Uzak gibi başyapıtlarıyla uluslararası alanda büyük başarılara imza atan usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinemaseverleri heyecanlandıran yeni projesini tamamladı. Yönetmenin "Yorgun Güneş" isimli yeni filminin çekimlerinin bittiği, başrol oyuncusu Pınar Deniz ile birlikte paylaşılan set sonu fotoğrafıyla kesinleşti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yorgun Güneş'in başrolünü üstlenen Pınar Deniz'e usta oyuncular Altan Erkekli ile Osman Sonant eşlik ediyor. Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapımda ayrıca Kerem Bürsin, Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hassanisoughi gibi deneyimli isimler performans sergiliyor.

AİLE İÇİ HESAPLAŞMALARI BEYAZ PERDEYE TAŞIYOR

Film, eşi ile babasının arasında sıkışıp kalan bir kadının dramatik hikayesine odaklanıyor. Başkarakter Defne'nin, Ankara'da tek başına yaşamını sürdüren babası Sabri'yi yaşadığı sahil kasabasına çağırmasıyla başlayan süreç, baba ile kız arasında yıllardır çözülemeyen geçmiş meselelerin yeniden gün yüzüne çıkmasına yol açıyor.

DÜNYA PRÖMİYERİNİN CANNES'DA YAPILMASI BEKLENİYOR

Kariyerindeki birçok yapımla Cannes Film Festivali'nin simge isimlerinden biri haline gelen Ceylan'ın, geleneği bozmayarak yeni filminin prömiyerini de bu prestijli festivalde yapacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda Yorgun Güneş'in önümüzdeki yaz döneminde ilk kez izleyiciyle buluşması bekleniyor.