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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Kabataş Transfer Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Boğaz Müzesi ve "Mehtabı Sürükledik Sularda" sergisinin açılışında konuştu.

Aslan, kültür ve sanat alanında dikkat çeken yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı.

ŞEREFİYE SARNICI 1 LİRA OLACAK

Yerebatan Sarnıcı'nın ardından Şerefiye Sarnıcı'na giriş ücretinin de Türk vatandaşları için 1 lira olacağını duyuran Aslan, uygulamanın kapsamını genişletmek istediklerini belirtti.

Aslan, "Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret de bir lira olacak artık bundan sonra" ifadelerini kullandı.

TÜM İBB MÜZELERİ İÇİN TEKLİF MECLİS'E GİDİYOR

İBB bünyesindeki tüm müzeler için de benzer bir düzenleme planlandığını açıklayan Nuri Aslan, Türk vatandaşlarının müzelere 1 liraya girebilmesi için hazırlanan teklifin pazartesi günü İBB Meclisi'ne sunulacağını söyledi.

Aslan, teklifin Meclis tarafından kabul edilmesi halinde Türk vatandaşlarının İstanbul'daki İBB müzelerine 1 lira karşılığında giriş yapabileceğini belirtti.