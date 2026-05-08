Videoda Burcu Alço’nun eşine yönelttiği “En sevdiğin ve en sevmediğin huyum ne?” sorusu dikkat çekti. Nuri Alço ise eşinin en sevmediği özelliğini esprili bir şekilde “Bir konuyu çok uzatıyorsun, bitmek bilmiyor” sözleriyle anlattı. Ünlü isim, eşinin olumlu yönlerinden bahsederken ise övgü dolu ifadeler kullandı.

“HİZMETKÂRINIZIM EFENDİM”

Eşinin kendisine karşı anlayışlı olduğunu dile getiren Nuri Alço, “Nelerden hoşlandığımı biliyor ve ona göre davranıyor” diyerek memnuniyetini ifade etti. Sohbet sırasında Burcu Alço’nun şakayla karışık söylediği “Hizmetkârınızım efendim” sözü ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Çiftin karşılıklı atışmaları bazı kullanıcılar tarafından samimi ve eğlenceli bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise yapılan yorumları eleştirdi. Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Alço çifti, doğal tavırları ve renkli diyaloglarıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.